Portugal em luto após acidente fatal com tradicional bonde turístico

Lisboa amanheceu em luto nesta quinta-feira (4) após o trágico acidente com o Elevador da Glória, que matou 17 pessoas e deixou 21 feridas. O bondinho, ícone turístico da cidade, descarrilou em uma encosta no centro da capital e colidiu contra um prédio, próximo à base da colina onde outro vagão aguardava.

A tragédia mobilizou equipes de resgate e chocou moradores e turistas. “É realmente triste”, disse emocionada Eliane Chaves, brasileira que vive em Lisboa. As autoridades portuguesas iniciaram uma investigação para apurar as causas. Há suspeitas de falhas no cabo de tração, segundo o sindicato da categoria, apesar da empresa Carris garantir que os protocolos de manutenção estavam em dia.

O governo decretou luto oficial, com bandeiras a meio mastro. As duas outras linhas de bonde histórico da cidade foram suspensas para inspeção. Entre os feridos, há estrangeiros de pelo menos dez países.

A linha do Elevador da Glória, inaugurada em 1885, é uma das mais emblemáticas da capital portuguesa.