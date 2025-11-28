Porto Murtinho reforça protagonismo no Bioceânica Experience em Jardim

Nesta quinta-feira, 27 de novembro, a cidade de Jardim (MS) sediou o Bioceânica Experience, um dos principais encontros regionais voltados à inovação, desenvolvimento territorial, turismo e às oportunidades geradas pela Rota Bioceânica. O evento reuniu autoridades, especialistas e lideranças de diversos municípios estratégicos do Mato Grosso do Sul.

Porto Murtinho — reconhecido oficialmente como o Portal da Rota Bioceânica — esteve fortemente representado pelo Prefeito Nelson Cintra, pela Vice-Prefeita e Secretária de Governo Dra. Andreara Castro, pela Presidente da Câmara Municipal Sirley Pacheco e pela Primeira-Dama e Secretária de Assistência Social Maria Lúcia.

A presença da comitiva demonstra o compromisso da gestão municipal em participar ativamente de todas as agendas, encontros, debates e construções que façam parte do processo da Rota Bioceânica, reforçando o protagonismo de Porto Murtinho como ponto de partida do corredor que ligará o Brasil ao Oceano Pacífico.

Autoridades e lideranças presentes no evento

Juliano Guga, Prefeito de Jardim

Raquel, Primeira-Dama de Jardim

Senador Nelson Trad

Vice-Governador Barbosinha

Letícia Moreno, Vice-Prefeita de Bela Vista

Tereza Moreira, Presidente da Câmara de Jardim

Maria Rovari

Max Antônio

Josmail Rodrigues, Prefeito de Bonito

Sebrae

Claudio Mendonça, Superintendente

Matheus, Sebrae

A importância estratégica da participação de Porto Murtinho

Por ser o município de origem da Rota Bioceânica no Brasil, Porto Murtinho ocupa posição central em todas as discussões sobre infraestrutura, logística, economia, turismo e integração internacional.

A gestão municipal reforça que estará presente em todos os eventos e agendas oficiais ligadas ao corredor, defendendo os interesses da população murtinhense e contribuindo para o fortalecimento do desenvolvimento regional que virá com a consolidação da rota.

O Bioceânica Experience reforçou, mais uma vez, a união dos municípios sul-mato-grossenses em torno desse grande projeto internacional — e Porto Murtinho segue liderando esse movimento desde o ponto de partida.