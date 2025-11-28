sexta-feira, 28/11/2025

Porto Murtinho reforça protagonismo no Bioceânica Experience em Jardim

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Nesta quinta-feira, 27 de novembro, a cidade de Jardim (MS) sediou o Bioceânica Experience, um dos principais encontros regionais voltados à inovação, desenvolvimento territorial, turismo e às oportunidades geradas pela Rota Bioceânica. O evento reuniu autoridades, especialistas e lideranças de diversos municípios estratégicos do Mato Grosso do Sul.

Porto Murtinho — reconhecido oficialmente como o Portal da Rota Bioceânica — esteve fortemente representado pelo Prefeito Nelson Cintra, pela Vice-Prefeita e Secretária de Governo Dra. Andreara Castro, pela Presidente da Câmara Municipal Sirley Pacheco e pela Primeira-Dama e Secretária de Assistência Social Maria Lúcia.

A presença da comitiva demonstra o compromisso da gestão municipal em participar ativamente de todas as agendas, encontros, debates e construções que façam parte do processo da Rota Bioceânica, reforçando o protagonismo de Porto Murtinho como ponto de partida do corredor que ligará o Brasil ao Oceano Pacífico.

Autoridades e lideranças presentes no evento

  • Juliano Guga, Prefeito de Jardim
  • Raquel, Primeira-Dama de Jardim
  • Senador Nelson Trad
  • Vice-Governador Barbosinha
  • Letícia Moreno, Vice-Prefeita de Bela Vista
  • Tereza Moreira, Presidente da Câmara de Jardim
  • Maria Rovari
  • Max Antônio
  • Josmail Rodrigues, Prefeito de Bonito

Sebrae

  • Claudio Mendonça, Superintendente
  • Matheus, Sebrae

A importância estratégica da participação de Porto Murtinho

Por ser o município de origem da Rota Bioceânica no Brasil, Porto Murtinho ocupa posição central em todas as discussões sobre infraestrutura, logística, economia, turismo e integração internacional.

A gestão municipal reforça que estará presente em todos os eventos e agendas oficiais ligadas ao corredor, defendendo os interesses da população murtinhense e contribuindo para o fortalecimento do desenvolvimento regional que virá com a consolidação da rota.

O Bioceânica Experience reforçou, mais uma vez, a união dos municípios sul-mato-grossenses em torno desse grande projeto internacional — e Porto Murtinho segue liderando esse movimento desde o ponto de partida.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Fiocruz inicia testes de novo remédio para atrofia muscular

Milton - 0
A Fiocruz recebeu autorização da Anvisa para iniciar testes em humanos de uma nova terapia gênica destinada ao tratamento da atrofia muscular espinhal tipo...
Leia mais

Brasil ganha primeira vacina nacional contra a dengue

Milton - 0
A Anvisa aprovou nesta quarta-feira (26) a Butantan-DV, primeira vacina brasileira e primeira dose única do mundo contra a dengue. O imunizante, produzido pelo...
Leia mais

Prefeitura promove seminário e reforça cuidado com a saúde mental de diretores e servidores

ANELISE PEREIRA - 0
Na manhã desta segunda-feira (24), foi realizado o seminário “Saúde Mental na Educação”, promovido pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Educação...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Quinta-feira, 27 de novembro de 2025. Hoje é Dia de Nossa Senhora das Graças. Faltam 28 dias para o Natal. Manchetes do Correio do Estado de hoje! MEGAOPERAÇÃO:...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia