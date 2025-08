Pollon xinga Alexandre de Moraes, presidente da Câmara e quem entregou o PL para o PSDB

Em um discurso raivoso e indignado, o deputado federal Marcos Pollon (PL) xingou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de “f.d.p.” e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), de “um baixinho de um metro e sessenta” para não citar o vocabulário chulo.

Ele não poupou nem os colegas de partido, citando nominalmente o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL). Ele xingou de “canalhas, canalhas” os companheiros do PL que entregaram o partido para o PSDB. Ele disse que tentaram impedi-lo de discursar na carreata deste domingo (3) porque ia detonar a aliança com os tucanos.“Quem é que engoliu o PSDB”, bradou. “(Não iam deixa-lo discursar) justamente para denunciar aqueles que entregaram o PL para a p@rra do PSDB. Canalhas! Canalhas!!”, vociferou. O convite para o ex-governador Reinaldo Azambuja se filiar e assumir o comando do PL no Estado foi feito diretamente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Pollon afirmou que não é festa da democracia “p@rra nenhuma”. “Tão f@dendo meu páis, o filho da puta do Alexandre de Moraes, que todo mundo tem medo de falar o nome porque tá mais preocupado em conservar o mandato”, detonou, sempre recorrendo a palavrões, apesar de postar dias de santos e versículos bíblicos nas postagens.

“A anistia tá na conta do p@rra do Hugo Motta”, manteve o nível. “Nós não temos coragem de peitar o p@rra do Hugo Motta, um baixinho de um metro e sessenta”, xingou. Em seguida, reafirmou que eleição sem Bolsonaro, que negocia com o PSDB em MS, “é ditadura”.

Pollon recebeu apoio do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que está nos Estados Unidos articulando as sanções contra a economia brasileira para tentar salvar o pai. “Como o próprio Dep. @mpollonms diz: ‘MINHA MÃE PARIU UM HOMEM’”, concordou o filho de Bolsonaro.

Já o vereador Jean Ferreira (PT) debochou do discurso “histórico” de Pollon. “Isso aí! Azambuja no PL não 😂😂😂 conseguiram nem barrar o apoio ao Beto Pereira com o Bolsonaro segurando a marreta”, ironizou.