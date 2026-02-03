quarta-feira, 4/02/2026

Polícia prende suspeito de furto em Taquarussu

Objetos furtados são recuperados em ação rápida

Publicado por Milton
Foto: Polícia Civil

Investigação baseada em câmeras de segurança e denúncias leva à prisão em flagrante de um dos autores

Na madrugada de segunda-feira (2), a Delegacia de Taquarussu esclareceu o furto de diversas garrafas de bebida alcoólica em um comércio local, onde dois indivíduos com os rostos cobertos arrombaram a porta de entrada e subtraíram os produtos. Com base nas imagens das câmeras de segurança e informações de moradores, um dos suspeitos de 27 anos, foi localizado em seu imóvel em posse dos objetos furtados, escondidos no forro da residência.

O acusado confessou a participação no crime e indicou o comparsa, que também será responsabilizado criminalmente. Os bens recuperados foram devolvidos à vítima, garantindo a reparação imediata do dano. Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao 1º DP de Nova Andradina, permanecendo à disposição da Justiça. A ação reforça o compromisso da Polícia Civil em proteger a população e destaca a importância das denúncias, que podem ser feitas pelo WhatsApp da delegacia local.

A rápida investigação demonstra a eficiência da cooperação entre autoridades e cidadãos na resolução de delitos.

