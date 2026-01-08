quinta-feira, 8/01/2026

Polícia prende família envolvida em homicídio e incêndio de carro

A Polícia Civil de Rio Brilhante prendeu nesta quarta-feira (7) três irmãos acusados de matar e queimar o corpo do idoso Helder Shorn Fernandes, 67 anos. O corpo foi encontrado carbonizado dentro do carro da vítima na MS-465, estrada do Suez, zona rural do município. Segundo as investigações, os suspeitos, Edivaldo (26), Anderson (23) e Welison (19), moravam próximos à vítima, na rua Benjamin Constant, saída para Dourados. Eles foram autuados em flagrante por homicídio duplamente qualificado, com motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima.

O caso chocou a comunidade local e reforça a importância da investigação rápida da polícia. O corpo foi encaminhado ao IMOL de Dourados para necropsia. As autoridades seguem apurando possíveis motivação do crime.

