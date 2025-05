Polícia identifica autor de dez crimes em Naviraí

A Polícia Civil de Naviraí, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), concluiu investigação que revelou o envolvimento de um larápio em dez crimes patrimoniais na cidade. O suspeito foi preso em flagrante no dia 20 de maio após roubar uma residência à mão armada, usando uma faca para ameaçar e imobilizar a vítima. A prisão preventiva foi decretada devido à gravidade do crime e aos antecedentes criminais do acusado.

Após a prisão, as investigações continuaram e, com base em imagens de câmeras, testemunhos, provas técnicas e confissões, os policiais identificaram o mesmo homem como autor de nove furtos a casas e comércios recentes. Ele aproveitava a ausência dos moradores ou a fragilidade das estruturas para cometer os crimes, subtraindo eletrodomésticos, celulares e dinheiro.

Diversos objetos foram recuperados, e as provas reunidas incluem reconhecimento pelas vítimas e imagens de segurança. Com isso, o suspeito responderá judicialmente pelo roubo violento e pelos nove furtos qualificados. A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população com denúncias anônimas para combater crimes na região.

As investigações seguem para verificar possíveis outras conexões do acusado com furtos recentes.