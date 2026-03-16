Polícia Civil prende suspeito de homicídio qualificado na Capital

Investigado por morte no Parque do Lageado é localizado no Aero Rancho

A Polícia Civil cumpriu na noite de sexta-feira (13) um mandado de prisão contra um jovem de 21 anos investigado por homicídio qualificado por motivo fútil em Campo Grande. Após denúncia anônima, policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI) localizaram o suspeito no bairro Aero Rancho durante diligências realizadas na região. Segundo as investigações, ele teria participação no assassinato ocorrido em janeiro no bairro Parque do Lageado.

O crime teria sido encomendado pelo proprietário de uma conveniência após um desentendimento e luta corporal com a vítima por causa de dívidas. O suspeito foi detido e encaminhado ao DEPAC Cepol. Ele permanece preso e à disposição da Justiça enquanto o caso segue sob investigação da Polícia Civil.