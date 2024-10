Polícia Civil destrói máquinas caça-níqueis em Campo Grande

A Polícia Civil, através da DEOPS destruiu hoje (29) 32 máquinas caça-níqueis apreendidas em Campo Grande/MS entre 2021 e 2023. As máquinas, vinculadas a procedimentos judiciais nos Juizados Especiais Criminais, foram perdidas e autorizadas para destruição após exames periciais realizados pelo Instituto de Criminalística.

A destruição foi realizada por uma empresa especializada em reciclagem, conveniada ao Tribunal de Justiça do Estado, em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, garantindo a destinação adequada dos resíduos eletroeletrônicos.