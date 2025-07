Nova Andradina: Mara Caseiro busca melhorias para escola Maria Imaculada Fernandes

O pedido contempla seis intervenções prioritárias, fundamentais para garantir melhores condições de ensino e aprendizagem aos estudantes da instituição: construção de uma quadra poliesportiva, implantação de uma sala de recursos para alunos com necessidades especiais, cobertura da passarela de circulação, criação de uma biblioteca escolar, construção de um refeitório e instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas de aula. A solicitação foi feita em atendimento ao vereador Luciano Leal de Sousa, da Câmara Municipal de Nova Andradina, e à diretora da escola, Lucimara Caccia Faverssiani.

Para a deputada Mara Caseiro, investir em infraestrutura escolar é investir diretamente no futuro das crianças e adolescentes sul-mato-grossenses. “Cada uma dessas melhorias tem impacto direto na qualidade da educação e no bem-estar dos alunos. Uma escola mais estruturada proporciona um ambiente mais inclusivo, seguro e acolhedor para todos”, defendeu.

Entre os pontos destacados, estão a necessidade de uma quadra para prática de esportes e eventos escolares, um refeitório digno para garantir alimentação adequada, e a climatização das salas para enfrentar as altas temperaturas da região. A proposta também reforça a importância da inclusão, com a instalação de uma sala de recursos para alunos com necessidades educacionais especiais.

Apesar de ser uma unidade municipal, a deputada argumenta que o investimento pode ser realizado por meio de convênio entre Estado e município, respeitando os princípios da cooperação federativa. “Com união de esforços, conseguimos transformar realidades e garantir uma educação mais justa e de qualidade”, concluiu Mara Caseiro.