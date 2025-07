Podcast Na Boca do Povo reúne vozes que inspiram e rock que emociona

No dia 29 de julho, foi ao ar o 19º episódio do Podcast Na Boca do Povo, encerrando o mês com chave de ouro. Sob a condução envolvente de Santhiago Filho, o programa trouxe para a tela convidados que, cada um à sua maneira, inspiram, transformam e deixam sua marca na sociedade: Iva Carpes, presidente do Sindarq-MS; Bruno Alves, presidente do Sindetran-MS; e o músico Rogers Simons, ícone do rock sul-mato-grossense.

Transmitido ao vivo no YouTube e Facebook da Boca do Povo, o episódio foi marcado por picos de audiência, engajamento e muita emoção. Quem assistiu não conseguiu tirar os olhos da tela.

IVA CARPES – Arquitetura que transforma vidas

Logo na abertura, Santhiago recebeu Iva Carpes, arquiteta, urbanista e presidente do Sindarq-MS. Em uma fala apaixonante, ela destacou o papel do sindicato ao longo de seus 36 anos de história, sempre na defesa da categoria e no impacto social através da arquitetura.

“Acredito na valorização do arquiteto como agente transformador da sociedade”, disse Iva, lembrando projetos como o Arquiteto Solidário, o Prêmio Arquiteto do Ano, cursos pioneiros e convênios que fortalecem a profissão.

Ela ressaltou ainda conquistas recentes, como a nova sede do Sindarq no centro de Campo Grande e ações sociais através de projetos de regularização fundiária, palestras e produção de um curta sobre assistência técnica para habitação popular.

Encerrando sua participação, fez um convite especial. “No próximo 02 de agosto, esperamos todos no Arraiá dos Arquitetos, na Rua Barão do Rio Branco, 2664, a partir das 18h. Vai ser uma festa linda!”

BRUNO ALVES – Voz firme na defesa dos servidores do Detran

Na sequência, Santhiago bateu um papo descontraído com Bruno Alves, presidente do Sindetran-MS e diretor jurídico da FETRAN. Com mais de 10 anos de atuação, Bruno mostrou-se firme na defesa dos servidores e na busca por modernizar o Detran-MS.

Ele destacou os avanços de sua gestão, marcada pela transparência, diálogo e foco em melhorias para os trabalhadores.

“Estamos lutando pela reestruturação do plano de cargos e carreiras, melhores salários, ambiente adequado e capacitação contínua.”

Bruno também alertou sobre os riscos da aprovação do PL 3965/21, que extingue a vistoria obrigatória dos Detrans. “Se sancionada, essa lei trará graves impactos: aumento de fraudes, comércio ilegal de peças, insegurança jurídica e exposição do cidadão a riscos ao comprar veículos usados.”

ROGERS SIMONS – O rock que emociona e inspira

Para fechar a noite, o palco foi do músico Rogers Simons, que não apenas falou, mas cantou, emocionando a audiência com seu talento e autenticidade.

Com mais de 25 anos de carreira, ele relembrou sua trajetória desde os tempos de roadie da banda Rivers, passando pela Neptuno, até o atual Projeto Hippie, que valoriza composições autorais e mantém viva a essência do rock.

“Minha música é minha vida, mas também gosto de me reinventar. Além de cantar, apresento o podcast Segredo e Prosa e me dedico à produção e venda de massas artesanais.”

Seu carisma e energia levaram a live ao auge, deixando claro que o verdadeiro rock’n’roll continua vivo em Mato Grosso do Sul.

Interatividade e prêmios para quem acompanha

Como já é tradição, o programa sorteou prêmios incríveis: cesta básica da S&S, camiseta oficial, convites para o Cinemark, ingressos para a gravação do DVD de João Paulo & Santhiago, além de um Pix de R$ 150,00.

Para o diretor da revista Boca do Povo, os sorteios são uma forma de agradecer. “Nosso público é parte essencial desse projeto. Cada terça-feira é um encontro de interação, cultura e oportunidade.”, disse Josimar Palácio.

