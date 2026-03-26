PM intercepta carga ilegal de R$ 43 mil em Nova Andradina

Ação reforça combate aos crimes transfronteiriços em MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Material incluía cigarros, eletrônicos, perfumes e bicicletas elétricas

Na madrugada desta quinta-feira (26), a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul apreendeu uma carga ilegal avaliada em cerca de R$ 43 mil durante fiscalização na rodovia MS-141, na zona rural de Nova Andradina. A ação, realizada pela equipe de Força Tática do 8º BPM, ocorreu após a abordagem de dois veículos que trafegavam em alta velocidade e com indícios de excesso de carga.

Durante a vistoria, foram encontrados aproximadamente 1.850 pacotes de cigarros de origem estrangeira, 42 vaporizadores e diversos produtos como perfumes, itens de beleza, equipamentos de pesca, produtos veterinários e duas bicicletas elétricas. Os envolvidos informaram que atuavam em conjunto e que a carga seria levada até Três Lagoas. Diante da ocorrência, os suspeitos e todo o material foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados. A operação reforça o trabalho contínuo da PM no combate aos crimes transfronteiriços, ampliando a segurança e protegendo a economia local.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Pesquisadora é presa por furto de vírus na Unicamp

Milton - 0
Amostras de H1N1 e H3N2 furtadas na Unicamp Uma pesquisadora foi presa em flagrante após furtar amostras de vírus do Laboratório de Virologia do Instituto...
Leia mais

Entre enchentes e enxurradas, seminário na Assembleia discute soluções para a drenagem urbana em Mato Grosso do Sul

ANELISE PEREIRA - 0
Quando a chuva aperta, a água encontra seu caminho. E, nas cidades, muitas vezes encontra também ruas despreparadas. Em Mato Grosso do Sul, cenas...
Leia mais

Ônibus tomba em Bangladesh e 24 pessoas morrem

Milton - 0
Impacto e resgate no rio Padma Pelo menos 24 pessoas morreram nesta quinta-feira (25) após um ônibus com 40 passageiros cair no rio Padma, em...
Leia mais

Avião militar cai na Colômbia com mais de 120 soldados

Milton - 0
Acidente reforça debate sobre modernização das Forças Armadas Um avião Hércules C-130 da Força Aérea colombiana caiu nesta segunda-feira (23) em Puerto Leguízamo, transportando 125...
Leia mais