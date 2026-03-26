PM intercepta carga ilegal de R$ 43 mil em Nova Andradina

Material incluía cigarros, eletrônicos, perfumes e bicicletas elétricas

Na madrugada desta quinta-feira (26), a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul apreendeu uma carga ilegal avaliada em cerca de R$ 43 mil durante fiscalização na rodovia MS-141, na zona rural de Nova Andradina. A ação, realizada pela equipe de Força Tática do 8º BPM, ocorreu após a abordagem de dois veículos que trafegavam em alta velocidade e com indícios de excesso de carga.

Durante a vistoria, foram encontrados aproximadamente 1.850 pacotes de cigarros de origem estrangeira, 42 vaporizadores e diversos produtos como perfumes, itens de beleza, equipamentos de pesca, produtos veterinários e duas bicicletas elétricas. Os envolvidos informaram que atuavam em conjunto e que a carga seria levada até Três Lagoas. Diante da ocorrência, os suspeitos e todo o material foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados. A operação reforça o trabalho contínuo da PM no combate aos crimes transfronteiriços, ampliando a segurança e protegendo a economia local.