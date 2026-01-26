terça-feira, 27/01/2026

PM age rápido e prende suspeitos de furto de cobre

Foto: Polícia Militar

PM prenderam dois homens, de 28 e 40 anos, autores de furto de fios de cobre na subestação de tratamento de esgoto da SANESUL, no bairro Nova Três Lagoas, após diligências do GETAM. A ação ocorreu por volta das 19h30, quando a guarnição foi acionada devido a reiterados furtos à empresa de saneamento, conseguindo localizar e abordar os suspeitos, que já haviam sido detidos na manhã anterior por tentativa de furto em uma empresa de telefonia e liberados durante a noite.

Durante a abordagem, um dos suspeitos confessou os furtos e indicou o local de venda do material, resultando na voz de prisão e encaminhamento à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o flagrante. A ação reforça o trabalho preventivo da PM na cidade e a importância da colaboração da população com denúncias, que podem ser feitas pelo 190 ou WhatsApp 3919-9700, de forma anônima.

A Assessoria de Comunicação do 2º BPM destacou que a rápida atuação policial evitou prejuízos maiores à SANESUL e contribuiu para a sensação de segurança na região. A comunidade é incentivada a continuar colaborando com informações sobre crimes e suspeitos, garantindo maior eficácia nas operações futuras. O 2º BPM reforça que manter a ordem e a segurança pública é prioridade, e que denúncias são ferramentas essenciais no combate à criminalidade.

