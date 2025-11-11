terça-feira, 11/11/2025

Planurb convoca audiência pública sobre Estudo de Impacto de Vizinhança na Avenida Tamandaré

ANELISE PEREIRA
A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), convoca a população para participar da audiência pública que discutirá o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) referente a um empreendimento multirresidencial localizado na Avenida Tamandaré, entre a Rua Torre do Alto e a Rua Egeny Maluf Abuhassan, no Bairro Nasser.

O projeto prevê duas fases de implantação, com 243 e 164 unidades habitacionais, totalizando 407 unidades.

A audiência será realizada no dia 19 de dezembro de 2025 (sexta-feira), às 18 horas, na sede da Planurb (Avenida Calógeras, 356 – entrada pela Rua Dr. Mário Corrêa, Bairro Glória), com transmissão ao vivo pelo canal Educação Ambiental Planurb CG no YouTube.

Os documentos que serão debatidos estão disponíveis para consulta pública na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira (no mesmo endereço da Planurb) e no site www.campogrande.ms.gov.br/planurb

Serviço:
Evento: Estudo de Impacto de Vizinhança Avenida Tamandaré
Data: 19/12/2025
Local: sede da Planurb
Endereço: Avenida Calógeras, 356 – entrada pela Rua Dr. Mário Corrêa, Bairro Glória

CATEGORIAS:
GERAL

