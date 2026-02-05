Piloto foge após pouso forçado de avião com cocaína

Aeronave com 477 quilos de pasta base de cocaína é abandonada e polícia investiga rota de fuga do piloto na divisa Brasil-Paraguai

Uma plataforma flutuante de pesca foi localizada no início da semana em Vallemi, no Departamento de Concepción, no Paraguai, a cerca de 20 quilômetros do local onde uma aeronave carregada com 477 Kg de pasta base de cocaína foi abandonada. O piloto, ainda não identificado, realizou um pouso forçado em uma fazenda às margens do Rio Apa, em Porto Murtinho, no último sábado, após ser perseguido por um avião Super Tucano do Exército paraguaio.

A suspeita é de que o flutuante tenha sido usado como parte da fuga do piloto pelo rio, aproveitando a proximidade da Linha Internacional. O proprietário da fazenda acionou a Polícia Ambiental, que realizou o resgate da plataforma, enquanto as autoridades investigam toda a logística do tráfico e a identidade do piloto. A droga, avaliada em mais de R$ 25 milhões, foi retirada do local por equipes da Força Tática de Jardim, da Polícia Militar de Porto Murtinho, do Batalhão Rural e do Departamento de Operações de Fronteira.

O material foi encaminhado à Polícia Federal de Ponta Porã para os procedimentos legais. A aeronave boliviana será removida nesta quinta-feira para um hangar em Campo Grande, com as asas sendo retiradas para transporte por guincho até a capital sul-mato-grossense. A investigação busca esclarecer como o piloto conseguiu fugir e os detalhes da operação de tráfico na região de fronteira.