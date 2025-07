Piloto de Moto perde o dedo em acidente no Nova Lima

Na noite de sexta-feira (11), um motociclista de 31 anos sofreu um grave acidente na Avenida Zulmira Borba, no bairro Nova Lima, após ser atingido por um Renault Sandero prata cujo motorista fugiu sem prestar socorro. O rapaz, morador do Jardim Anache, perdeu um dedo e sofreu lesões graves na mão. Ele foi socorrido e levado à Santa Casa, onde passou por cirurgia para amputação.

Câmeras de segurança registraram o momento da colisão, e as imagens estão sendo usadas para tentar localizar o motorista responsável. A família do piloto da moto busca justiça e pede ajuda da população para identificar o condutor do veículo.

Quem tiver informações pode entrar em contato pelo telefone (67) 99352-6023. A polícia reforça a importância de denunciar para que o suspeito seja responsabilizado pelos danos causados e pela fuga do local do acidente.