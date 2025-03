Piloto de Moto é executado a tiros em estrada na fronteira

Na tarde de quinta-feira (20), o corpo de Juan Tadeo Vasquez Yañez (48) foi encontrado em uma estrada vicinal no bairro Terraza, em Pedro Juan Caballero. O homem foi encontrado caído ao lado de sua moto, com marcas de diversos disparos de arma de fogo.

A Polícia Nacional do Paraguai e a Perícia investigam o crime. Até o momento, as autoridades não revelaram a motivação do homicídio nem a identidade dos pistoleiros. O caso está sendo tratado com cautela, enquanto as investigações seguem para identificar os suspeitos e esclarecer as circunstâncias do crime.

O assassinato aumenta a tensão na região, conhecida por sua proximidade com áreas de tráfico e conflitos violentos. A população local aguarda mais detalhes sobre a resolução do caso.