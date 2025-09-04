quinta-feira, 4/09/2025

Picciani retorna à Alerj após prisão de TH Joias

Governador Cláudio Castro antecipou o retorno de Rafael Picciani ao cargo; deputado TH Joias é acusado de intermediar negócios ilegais com o Comando Vermelho

Publicado por Milton
Foto: ©ALERJ/Divulgação

O deputado estadual Rafael Picciani (MDB-RJ) reassumiu na quarta-feira (4) seu mandato na Alerj, por determinação do governador Cláudio Castro. Ele substitui o deputado TH Joias (Thiego Silva), preso em uma operação conjunta das polícias Federal, Civil e do MPRJ, que investiga sua ligação com o tráfico de armas e drogas.

A operação prendeu outras 11 pessoas, entre elas um delegado da PF, policiais militares e assessores de TH. Segundo o MPRJ, o parlamentar usava o mandato para favorecer o Comando Vermelho, nomeando aliados para cargos públicos e intermediando negócios ilícitos.

A denúncia inclui associação criminosa, comércio ilegal de armas de uso restrito e lavagem de dinheiro. Uma franquia de loja no Mato Grosso do Sul também é investigada por ocultação de capitais.

Cláudio Castro afirmou que a substituição de TH por Picciani foi antecipada diante da gravidade dos fatos: “A lei vale para todos”, declarou.

