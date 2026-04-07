Picadas de escorpião aumentam em MS; Caravina cobra reforço no soro

Milton
Publicado por Milton
Foto: Pedro Caravina

Caravina solicita reforço na divulgação de soro

O aumento de casos de picadas de escorpião em Mato Grosso do Sul tem gerado preocupação em municípios como Campo Grande, principalmente pela dificuldade da população em localizar rapidamente unidades com soro antiescorpiônico. O deputado Caravina destaca que, apesar da existência de unidades de referência, pacientes e familiares muitas vezes não sabem para onde se dirigir ou encontram unidades sem o insumo necessário, comprometendo o atendimento.

Ele aponta que os acidentes com escorpiões têm crescido nos últimos anos e já representam a maioria dos atendimentos envolvendo animais peçonhentos, reforçando a necessidade de melhor organização da rede e comunicação com a população. A proposta inclui a ampliação dos pontos de distribuição do soro e melhorias na divulgação das unidades aptas ao atendimento, garantindo maior acesso em todas as regiões. O parlamentar ressalta que o atendimento rápido é fundamental para crianças e idosos, considerados mais vulneráveis às complicações.

A indicação atende a demandas de moradores e lideranças preocupadas com a dificuldade de acesso ao tratamento. Segundo Caravina, a medida é essencial para fortalecer a rede de saúde pública e reduzir riscos à população sul-mato-grossense, assegurando eficiência e segurança em casos de acidentes com escorpiões.

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