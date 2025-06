PF investiga ameaças a universidade no ES

A Polícia Federal cumpriu, na segunda-feira (16), mandado de busca e apreensão contra um suspeito de ameaçar uma instituição de ensino superior em São Mateus, no Espírito Santo. Segundo a PF, o investigado teria divulgado vídeos e mensagens nas redes sociais com ameaças de violência, exaltando grupos extremistas e incitando ataques a pessoas com deficiência. O conteúdo causou alarme entre alunos, professores e funcionários do centro universitário.

Durante a operação, foram apreendidos um celular, um computador e anotações. O material será periciado para aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos. A ação foi autorizada pelo Plantão da Justiça Federal. A PF destaca que o trabalho busca garantir a segurança da comunidade acadêmica e prevenir possíveis atos violentos.