PF intercepta grande carga de maconha e cocaína em Corumbá/MS

A Polícia Federal realizou, em Corumbá/MS, duas apreensões significativas de drogas nos dias 24 e 27 de outubro. Em uma das ocorrências, foram encontrados 186 kg de maconha e 27 kg de cocaína em um veículo. Além de materiais usados para armazenamento e pesagem dos entorpecentes.

Todo o material foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Corumbá para os procedimentos legais. As ações fazem parte do combate contínuo ao tráfico de drogas na região, que tem sido um ponto estratégico de circulação de entorpecentes. As investigações prosseguem para identificar os responsáveis pelo transporte e distribuição das drogas. A polícia alerta para a importância da colaboração da população com informações que possam auxiliar na captura dos envolvidos.

O trabalho demonstra a intensificação das operações conjuntas entre as forças de segurança no Mato Grosso do Sul. A apreensão reforça a política de repressão ao tráfico e visa reduzir os impactos sociais causados pelo consumo de drogas.