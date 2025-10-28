quarta-feira, 29/10/2025

PF intercepta grande carga de maconha e cocaína em Corumbá/MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal realizou, em Corumbá/MS, duas apreensões significativas de drogas nos dias 24 e 27 de outubro. Em uma das ocorrências, foram encontrados 186 kg de maconha e 27 kg de cocaína em um veículo. Além de materiais usados para armazenamento e pesagem dos entorpecentes.

Todo o material foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Corumbá para os procedimentos legais. As ações fazem parte do combate contínuo ao tráfico de drogas na região, que tem sido um ponto estratégico de circulação de entorpecentes. As investigações prosseguem para identificar os responsáveis pelo transporte e distribuição das drogas. A polícia alerta para a importância da colaboração da população com informações que possam auxiliar na captura dos envolvidos.

O trabalho demonstra a intensificação das operações conjuntas entre as forças de segurança no Mato Grosso do Sul. A apreensão reforça a política de repressão ao tráfico e visa reduzir os impactos sociais causados pelo consumo de drogas.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

TRÊS LAGOAS: SEJUVEL oferece 20 modalidades esportivas gratuitas que atendem cerca de 1.130 pessoas

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), está transformando a Cidade em um polo de desenvolvimento...
Leia mais

Fazendeiro é autuado por derrubar árvores em reserva legal em Maracaju

Milton - 0
Um fazendeiro de 48 anos foi multado em R$ 5 mil por explorar madeira de forma ilegal dentro de uma Reserva Legal em Maracaju....
Leia mais

OAB/MS prestigia abertura do III Congresso de Direito Processual em Paranaíba e Inocência

ANELISE PEREIRA - 0
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), juntamente com a Escola Superior de Advocacia (ESA/MS) e a Caixa...
Leia mais

Nova Alvorada do Sul celebra hoje 34 anos de desenvolvimento no coração do Mato Grosso do Sul

ANELISE PEREIRA - 0
Nesta segunda-feira, 27 de outubro, Nova Alvorada do Sul celebra 34 anos de emancipação político-administrativa, comemorando uma trajetória marcada por crescimento, conquistas e grandes...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia