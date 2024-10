PF deflagra operação contra fraudes previdenciárias em MS

A PF deflagrou hoje (31), a operação Server, voltada para combater fraudes na concessão de benefícios previdenciários. A investigação, iniciada em fevereiro de 2024 com apoio do Núcleo de Inteligência do INSS, revela um esquema que causou prejuízo de cerca de R$ 6 milhões aos cofres da União. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Campo Grande, e os materiais coletados, além de eventuais prisões em flagrante, serão levados para a sede da PF na cidade.