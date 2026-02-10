PF deflagra Operação Black Jack contra o tráfico de drogas em MS

A Polícia Federal, com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, deflagrou na manhã desta terça-feira (10) a Operação Black Jack, com o objetivo de combater o tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul.

Durante a ação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva no município de Corumbá, além de medidas de sequestro de bens móveis ligados aos investigados.

A investigação teve início após a apreensão de 120 quilos de maconha, encontrada em junho de 2025 em um lote aparentemente desabitado. Com o aprofundamento das diligências, os policiais conseguiram identificar o proprietário do imóvel e outras duas pessoas supostamente envolvidas no esquema criminoso.

Material apreendido

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos veículos, armas de fogo e aparelhos celulares. Todo o material será periciado e analisado pela Polícia Federal em Corumbá, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e ampliar o alcance das investigações.

