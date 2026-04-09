PF amplia operação contra abusos no preço do gás de cozinha

Ação mira distribuidoras e revendas em 24 cidades de 15 estados e no DF

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Irregularidades podem resultar em investigações por crimes econômicos e tributários

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (9) a segunda fase da Operação Vem Diesel 2 para fiscalizar estabelecimentos ligados à venda de gás de botijão em todo o país. A ação é coordenada pela Senacon, em conjunto com a ANP, com foco em distribuidoras e revendedores de GLP. Ao todo, 55 estabelecimentos foram fiscalizados em 24 cidades, abrangendo 15 estados e o Distrito Federal.

As equipes são formadas por agentes da ANP, Procons e policiais federais, atuando de forma integrada. O objetivo é identificar práticas abusivas, como aumento injustificado de preços e possíveis acordos entre concorrentes para controle de mercado. Também são apuradas irregularidades que possam afetar diretamente o consumidor final. Caso sejam constatados indícios de crimes contra a ordem econômica, tributária ou relações de consumo, os casos serão encaminhados à Polícia Federal para investigação e responsabilização dos envolvidos.

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