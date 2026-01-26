Petrobras anuncia redução no preço da gasolina para distribuidoras

Em uma decisão que impacta diretamente o mercado interno de combustíveis, a Petrobras comunicou nesta segunda-feira que vai reduzir em 5,2% o preço de venda da gasolina A para distribuidoras, o que corresponde a uma queda de R$0,14 por litro, fazendo o valor médio chegar a R$2,57. Desde dezembro de 2022, os preços para distribuidoras tiveram redução acumulada de R$0,50 por litro. Este é o terceiro corte consecutivo, sendo o último em outubro do ano passado, quando a redução havia sido de 4,9%.

A medida ocorre em um momento em que os preços locais ainda operavam acima da paridade de importação, cerca de 8% a mais, favorecendo a concorrência externa. Segundo dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), apesar da estabilidade cambial, a gasolina e, especialmente, o diesel tiveram valorização no mercado internacional, mas a média de preços da gasolina permanece acima da paridade, enquanto o diesel está abaixo.

A Petrobras, por sua vez, decidiu manter o preço do diesel inalterado neste momento. O cenário mostra o esforço da estatal em equilibrar competitividade interna e impacto do mercado internacional, refletindo nas estratégias de venda e na política de preços.

Petrobras mantém diesel estável enquanto ajusta gasolina; medidas refletem mercado internacional.