Peixe-lua raro de quase 2 metros encalha em praia na Califórnia

O Mola tecta, conhecido como “peixe-lua enganador”, é uma das espécies mais raras do mundo; animal foi encontrado morto por visitantes em parque regional dos EUA

Foto: Reprodução/Facebook via Sonoma County Regional Parks

Um peixe-lua raro, com impressionantes 1,8 metros de comprimento, foi encontrado encalhado na areia do Parque Regional Doran, na costa de Bodega Bay, na Califórnia. O animal, identificado como Mola tecta ou “peixe-lua enganador” é considerado uma das espécies mais raras do mundo, tendo sido oficialmente descrito apenas em 2017.

A descoberta foi feita por visitantes que inicialmente pensaram se tratar de tubarões. A espécie se destaca por seu corpo mais estreito em comparação ao Mola mola, seu parente mais conhecido. Apesar de originalmente ser considerada exclusiva do Hemisfério Sul, o Mola tecta já foi registrado outras vezes nos Estados Unidos.

A bióloga Marianne Nyegaard, responsável por sua identificação, afirma que encalhes são comuns e que não há indícios de interferência humana na morte do animal. O professor Stefan Kiesbye, um dos que encontraram o peixe, descreveu a experiência como surreal.

