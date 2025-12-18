Pau-brasil ganha novas barreiras contra o comércio internacional

Mudas de pau-brasil – Foto: Gilberto Vasconcelos/Bioma Urbano



O pau-brasil, símbolo histórico e ambiental do país, terá sua proteção ampliada no cenário internacional a partir de março de 2026, com novas regras definidas pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas. A decisão, tomada durante a COP20 da Cites, no Uzbequistão, estabelece cota zero para a comercialização internacional da madeira nativa da espécie. A medida atende a antigas demandas do Ibama para conter a exploração ilegal e o tráfico internacional.

Apesar de mantido no Anexo II da convenção, o pau-brasil passa a contar com restrições mais rígidas. A espécie é considerada criticamente ameaçada de extinção no Brasil. Suas populações naturais sobrevivem em fragmentos da Mata Atlântica. A iniciativa representa um avanço importante na conservação da biodiversidade brasileira.