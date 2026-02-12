Pastor é detido acusado de estupro das netas de consideração

Suspeito abusava de três netas de consideração

Um homem de 63 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil em Campo Grande, no bairro Vila Romana, suspeito de estuprar três netas de consideração. O investigado atuava como pastor evangélico e utilizava a própria residência como ponto de pregação. Segundo a DEPCA, os crimes ocorreram entre 2025 e 2026, aproveitando a confiança que a família depositava nele. As vítimas, menores na época, registraram boletins de ocorrência apontando o homem como autor dos abusos.

A polícia ressaltou que a prisão foi necessária devido à gravidade e à repetição dos fatos, visando proteger as vítimas e garantir a ordem pública. Durante a ação, foi apreendido um celular que passará por perícia. O suspeito será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Nomes de vítimas e suspeito foram preservados para resguardar a integridade das crianças. A pena pode ser aumentada pelo vínculo de autoridade familiar sobre as menores.

O caso segue sob investigação da DEPCA.