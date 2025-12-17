Parceria que vira asfalto: Ivinhema avança com Juliano Ferro e Nelsinho Trad

Ivinhema vive um momento emblemático com avanços concretos na infraestrutura urbana. A parceria entre o prefeito Juliano Ferro e o senador Nelsinho Trad tem sido decisiva para os resultados. Recursos federais e financiamentos somam investimentos expressivos em obras estruturantes.

A pavimentação avança e o município caminha para alcançar 100% das ruas asfaltadas. Além disso, 134 casas populares foram entregues já em áreas totalmente pavimentadas. As ações impactam diretamente a mobilidade, a saúde e a qualidade de vida da população. Com planejamento e união política, Ivinhema consolida um novo patamar de desenvolvimento.