quarta-feira, 17/12/2025

Parceria que vira asfalto: Ivinhema avança com Juliano Ferro e Nelsinho Trad

Investimentos que mudam a cidade

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Ivinhema vive um momento emblemático com avanços concretos na infraestrutura urbana. A parceria entre o prefeito Juliano Ferro e o senador Nelsinho Trad tem sido decisiva para os resultados. Recursos federais e financiamentos somam investimentos expressivos em obras estruturantes.

A pavimentação avança e o município caminha para alcançar 100% das ruas asfaltadas. Além disso, 134 casas populares foram entregues já em áreas totalmente pavimentadas. As ações impactam diretamente a mobilidade, a saúde e a qualidade de vida da população. Com planejamento e união política, Ivinhema consolida um novo patamar de desenvolvimento.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Com investimento de R$ 270 milhões, obra da MS-320 vai ligar cidades e impulsionar economia do Vale da Celulose

ANELISE PEREIRA - 0
Com objetivo de levar integração e impulsionar a economia na região do Vale da Celulose, o governador Eduardo Riedel assinou ordem de serviço para...
Leia mais

Codecon encerra 2025 com estratégias para impulsionar desenvolvimento econômico

ANELISE PEREIRA - 0
O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Codecon) realizou, nesta segunda-feira, a última reunião ordinária de 2025, marcando o encerramento de um ano de importantes...
Leia mais

Justiça determina retorno de 70% dos ônibus em Campo Grande

Milton - 0
A Justiça do Trabalho determinou que o Consórcio Guaicurus mantenha 70% dos trabalhadores em atividade durante a paralisação dos motoristas em Campo Grande. A...
Leia mais

Homem é preso por posse ilegal de armas e munições

Milton - 0
A Polícia Civil cumpriu, na quarta-feira (10), mandado de busca e apreensão em imóveis de um homem de 38 anos, em Nova Andradina. A...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia