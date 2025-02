Paratletas de MS intensificam treinamentos para Meeting Paralímpico

Em preparação para o Meeting Paralímpico Loterias Caixa, que ocorrerá em maio, paratletas de Mato Grosso do Sul participaram no último sábado (15) do 1º Treinamento Intensivo Paralímpico, promovido pela Fundesporte. O evento aconteceu em Campo Grande e reuniu atletas das modalidades de atletismo, bocha, natação e tênis de mesa.

O treinamento teve como objetivo aprimorar a performance dos atletas, permitindo que os técnicos observassem o desempenho de cada um com mais proximidade. Ao todo, 107 paratletas de oito municípios do estado estão se preparando para representar MS no evento nacional.

Anne Thalita, responsável pelo setor de paradesporto da Fundesporte, destacou a importância da preparação antecipada. “O contato direto com os atletas antes da competição permite ajustes essenciais nos treinos e melhora a qualidade do desempenho nas competições”, afirmou.

Os treinos ocorreram em diferentes locais: atletismo no Parque Ayrton Senna, bocha e tênis de mesa na Escola Municipal Rafaela Abrão, e natação na UFMS. O Meeting Paralímpico é um dos principais eventos de qualificação para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024.