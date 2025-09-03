quarta-feira, 3/09/2025

Para Rochedo, Mara Caseiro solicita redutor de velocidade e parada de ônibus na MS-080

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou pedido ao governador Eduardo Riedel, solicitando a implantação de um redutor de velocidade e de uma parada de ônibus na rodovia MS-080, na altura do quilômetro 62, em frente ao frigorífico Navi Carnes, no município de Rochedo. A solicitação também foi encaminhada ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Mauro Azambuja Rondon Flores.

Segundo a parlamentar, a medida é urgente e busca garantir mais segurança aos trabalhadores, pedestres e motoristas que circulam diariamente pela região. “Trata-se de um trecho com intenso fluxo de veículos pesados e leves, além de pedestres, em razão da movimentação gerada pelo frigorífico e também por pequenos comércios da localidade, como a tradicional Garaparia do Ivo, que recebe grande público, especialmente nos finais de semana”, explicou Mara Caseiro.

De acordo com a deputada, a ausência de um redutor de velocidade no ponto citado gera risco frequente de acidentes, principalmente para pedestres que precisam atravessar a rodovia. A implantação do dispositivo, segundo ela, contribuirá diretamente para a redução da velocidade dos veículos e para a preservação de vidas.

Outro ponto destacado é a necessidade de uma parada de ônibus estruturada, já que muitos moradores da região utilizam o transporte coletivo diariamente. “É uma questão de segurança, conforto e dignidade para a população. Não podemos permitir que trabalhadores e estudantes aguardem ônibus expostos ao sol, chuva ou ao perigo das margens da rodovia”, ressaltou a deputada.

Mara Caseiro concluiu destacando que o pedido atende a uma demanda da comunidade local e reforça o compromisso do seu mandato com ações que melhorem a mobilidade, aumentem a segurança viária e ofereçam mais qualidade de vida à população.

CATEGORIAS:
GERAL

