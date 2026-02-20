Pantanal é derrotado pelo Ji-Paraná e se despede da Copa do Brasil

Galo da BR vence por 2×0, marca no primeiro tempo e elimina Pantanal na estreia histórica do clube na Copa do Brasil
O Futebol Clube Pantanal foi eliminado da Copa do Brasil 2026 nesta quarta-feira (19) após perder por 2×0 para o Ji-Paraná no Estádio Municipal José de Abreu Bianco, em Rondônia. Os gols foram marcados por Juan Palacios e Lelo, ainda no primeiro e início do segundo tempo, respectivamente. O Pantanal chegou pressionado após três partidas sem vitória, enquanto o Jipa mantinha a invencibilidade no estadual. A equipe sul-mato-grossense, que disputava sua primeira partida nacional graças à terceira colocação no estadual de 2025, tentou reagir com jogadas de Corona e Jean, mas não conseguiu criar chances efetivas.
A defesa do Ji-Paraná se manteve sólida, frustrando as tentativas de ataque do Jacaré. No segundo tempo, Lelo ampliou e definiu o resultado, após jogada iniciada pelo lado direito. O Pantanal ainda pressionou, mas desperdiçou oportunidades com Corona e Coruja. Com a eliminação, o time retorna o foco ao estadual, enfrentando o CR Aquidauana no sábado, buscando recuperar o desempenho em casa. A partida marcou a primeira participação do clube na Copa do Brasil e encerra uma campanha breve, mas histórica, na competição.