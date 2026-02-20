sábado, 21/02/2026

Pantanal é derrotado pelo Ji-Paraná e se despede da Copa do Brasil

Galo da BR vence por 2×0 e elimina time sul-mato-grossense na estreia

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação/Ji-Paraná

Galo da BR vence por 2×0, marca no primeiro tempo e elimina Pantanal na estreia histórica do clube na Copa do Brasil

O Futebol Clube Pantanal foi eliminado da Copa do Brasil 2026 nesta quarta-feira (19) após perder por 2×0 para o Ji-Paraná no Estádio Municipal José de Abreu Bianco, em Rondônia. Os gols foram marcados por Juan Palacios e Lelo, ainda no primeiro e início do segundo tempo, respectivamente. O Pantanal chegou pressionado após três partidas sem vitória, enquanto o Jipa mantinha a invencibilidade no estadual. A equipe sul-mato-grossense, que disputava sua primeira partida nacional graças à terceira colocação no estadual de 2025, tentou reagir com jogadas de Corona e Jean, mas não conseguiu criar chances efetivas.

A defesa do Ji-Paraná se manteve sólida, frustrando as tentativas de ataque do Jacaré. No segundo tempo, Lelo ampliou e definiu o resultado, após jogada iniciada pelo lado direito. O Pantanal ainda pressionou, mas desperdiçou oportunidades com Corona e Coruja. Com a eliminação, o time retorna o foco ao estadual, enfrentando o CR Aquidauana no sábado, buscando recuperar o desempenho em casa. A partida marcou a primeira participação do clube na Copa do Brasil e encerra uma campanha breve, mas histórica, na competição.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Homem é esfaqueado dentro de casa em Nova Andradina

Milton - 0
Vítima de 50 anos foi socorrida com ferimentos nas costas e nas nádegas Um homem de 50 anos foi esfaqueado na tarde de quinta-feira (19),...
Leia mais

Nota de Apoio à Senadora Tereza Cristina

Milton - 0
Como vice-líder do Progressistas em Mato Grosso do Sul, manifesto meu total apoio e solidariedade à nota à imprensa divulgada pela senadora Tereza Cristina...
Leia mais

Polícia Civil resgata mulher mantida em cárcere privado na Capital

Milton - 0
A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), prendeu em flagrante nesta segunda-feira (16) em Campo Grande-MS,...
Leia mais

Homem é encontrado ferido e diz que levou surra de policiais no São Conrado

ANELISE PEREIRA - 0
Um jovem, de 24 anos, ficou ferido após relatar ter sido agredido por ocupantes de uma viatura, na madrugada desta quarta-feira (18), no bairro...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia