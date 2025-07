Palmeiras tem apenas 3% de chance no Mundial, diz supercomputador

O Mundial de Clubes de 2025 começa com o Chelsea como favorito, com 26,8% de chance de conquistar o título, segundo análise da Opta Analyst, empresa especializada em dados esportivos. O Paris Saint-Germain aparece em segundo lugar, com 24,9%, seguido pelo Real Madrid (16,9%) e Bayern de Munique (14,8%). Entre os times brasileiros, o Palmeiras tem apenas 3% de chance de vitória, enquanto o Fluminense é o menos favorito, com 1,5%.

O Al-Hilal, representante da Arábia Saudita, tem 4,3% de chance, e o Borussia Dortmund aparece com 7,6%. O supercomputador também indica que o Chelsea deve vencer o Palmeiras nas quartas de final, com 74,8% de chance de avançar. A primeira fase das quartas de final começa na próxima sexta-feira, com jogos envolvendo Fluminense, Al-Hilal, Palmeiras, Chelsea, PSG, Bayern, Real Madrid e Borussia Dortmund.

A competição deve terminar com final entre Chelsea, PSG, Real Madrid ou Bayern, de acordo com as probabilidades.