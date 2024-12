Palmeiras renova contrato de Allan até 2027

O Palmeiras renovou o contrato do meia Allan até o final de 2027, com uma multa rescisória de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 632 milhões) para clubes internacionais. O jovem de 20 anos, que é destaque na equipe sub-20 e camisa 10 do time, vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2025, sua última competição de base antes de completar 21 anos. Allan, que está no clube desde 2019, teve um 2024 de destaque, com 43 jogos e 17 gols marcados. Ainda não está definido se ele será promovido ao time principal ou emprestado após a Copinha.