Palmeiras enfrenta estreia da Libertadores com desfalques

Dupla de atacantes acompanha delegação, mas segue em recuperação

Milton
Publicado por Milton
Foto: Camila Alves

Dupla acompanha delegação em Cartagena, mas segue em recuperação

Paulinho e Vitor Roque viajaram com o Palmeiras para Cartagena, na Colômbia, onde o Alviverde enfrenta o Junior Barranquilla às 21h30 desta quarta-feira pela Conmebol Libertadores, mas devem ser desfalques devido à fase de recuperação física. Vitor Roque trata dores no tornozelo após o Choque-Rei contra o São Paulo, enquanto Paulinho evoluiu no recondicionamento e treina com o grupo desde segunda-feira. Ambos participam das atividades da equipe para manter ritmo e condicionamento.

Além da dupla, Piquerez e Jefté estão fora por lesões, abrindo espaço para Arthur na lateral esquerda. A comissão técnica ainda realiza um treino na tarde desta quarta no colégio Jorge Washington. Abel Ferreira reforçou a importância de ter os jogadores mesmo sem atuarem, destacando o acompanhamento da delegação. A equipe paulista busca manter sequência positiva após vitória sobre o Bahia no fim de semana.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Estado promove 1º Fórum Conectando Gerações para fortalecer políticas intergeracionais em MS

ANELISE PEREIRA - 0
O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), realiza nos dias 8 e 9 de abril...
Leia mais

Polícia apreende carga ilegal milionária na BR-060

Milton - 0
Carga incluía medicamentos, eletrônicos e produtos sem nota fiscal A DENAR, apreendeu grande volume de mercadorias irregulares durante operação realizada na madrugada de 31 de...
Leia mais

Prefeitura de Caarapó inicia Abril Verde com foco em segurança

Milton - 0
Profissionais recebem capacitação sobre NR-38 e uso de EPIs A Prefeitura de Caarapó abriu nesta segunda-feira (6) o Abril Verde 2026, mês dedicado à prevenção...
Leia mais

Idoso é resgatado após queda em fossa no bairro São Francisco

Milton - 0
Acidente ocorreu no bairro São Francisco e vítima foi encaminhada à unidade de saúde Um idoso foi resgatado pelos Bombeiros na manhã desta terça-feira (31)...
Leia mais