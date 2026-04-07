Palmeiras enfrenta estreia da Libertadores com desfalques

Dupla acompanha delegação em Cartagena, mas segue em recuperação

Paulinho e Vitor Roque viajaram com o Palmeiras para Cartagena, na Colômbia, onde o Alviverde enfrenta o Junior Barranquilla às 21h30 desta quarta-feira pela Conmebol Libertadores, mas devem ser desfalques devido à fase de recuperação física. Vitor Roque trata dores no tornozelo após o Choque-Rei contra o São Paulo, enquanto Paulinho evoluiu no recondicionamento e treina com o grupo desde segunda-feira. Ambos participam das atividades da equipe para manter ritmo e condicionamento.

Além da dupla, Piquerez e Jefté estão fora por lesões, abrindo espaço para Arthur na lateral esquerda. A comissão técnica ainda realiza um treino na tarde desta quarta no colégio Jorge Washington. Abel Ferreira reforçou a importância de ter os jogadores mesmo sem atuarem, destacando o acompanhamento da delegação. A equipe paulista busca manter sequência positiva após vitória sobre o Bahia no fim de semana.