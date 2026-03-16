Paciente de MS faz 1ª cirurgia cerebral pelo SUS para Parkinson

Procedimento pioneiro no estado busca controlar tremores e melhorar a coordenação motora

Morador de Nova Andradina Gilberto Barbieri, de 58 anos, tornou-se o primeiro paciente de Mato Grosso do Sul a realizar pelo SUS uma cirurgia cerebral para tratamento da doença de Parkinson. O procedimento foi feito em 5 de março no Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, em Três Lagoas, e consiste na implantação de eletrodos no cérebro para controlar tremores e melhorar a coordenação motora. Barbieri convive há cerca de 15 anos com os sintomas da doença, como tremores nas mãos e dificuldades nos movimentos. Após a cirurgia, ele permaneceu um dia na UTI e dois dias em observação antes de receber alta.

Nos próximos dias, o paciente retornará ao hospital para a programação do dispositivo que enviará impulsos elétricos ao cérebro para regular os movimentos. A expectativa é que, após os ajustes, ele retome gradualmente suas atividades diárias e reduza o uso de medicamentos. O procedimento é considerado um marco para a saúde pública no estado.