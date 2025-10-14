Paciente agride servidor e médica na USF do Jardim Noroeste

Paciente de 52 anos foi levado à delegacia na tarde desta segunda-feira (13) após agredir dois servidores dentro da USF (Unidade de Saúde da Família) do Jardim Noroeste, em Campo Grande. Homem teria se exaltado após ser orientado a não fumar no local.

De acordo com o registro policial, a Guarda Civil Metropolitana foi acionada por volta das 13h40, após funcionários informarem que havia um paciente alterado na unidade. Quando os agentes chegaram, foram informados pelo gerente do posto que o homem havia se irritado depois de ser orientado a não fumar na área externa.

Segundo o relato, o paciente passou a agir de forma agressiva e, já dentro da unidade, jogou um copo de água contra o servidor. A médica de plantão tentou intervir para acalmar a situação e encaminhar o homem ao consultório, mas ele continuou exaltado e tentou fechar a porta da sala, empurrando o funcionário que pedia para mantê-la aberta por segurança.

Durante a tentativa de evitar o conflito, a médica acabou se ferindo em um dos dedos da mão direita. Diante da agressividade do homem e da decisão dos servidores de representar criminalmente contra ele, a Guarda Civil solicitou apoio de outra viatura e conduziu o paciente até a delegacia.

As vítimas se deslocaram até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) – Cepol por conta própria para registrar o boletim de ocorrência.

fonte: topmidianews