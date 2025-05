Oral Unic inaugura clínica moderna com avaliação e tomografia gratuita em Campo Grande

Nova unidade na Coronel Antonino oferece tecnologia de ponta, estrutura completa e parcelamento em até 24 vezes sem juros

Oral Unic chega a Campo Grande com clínica de alto padrão e condições facilitadas: A Oral Unic acaba de inaugurar sua nova unidade em Campo Grande, localizada na Avenida Coronel Antonino, com uma estrutura moderna, tecnologia de ponta e foco no atendimento humanizado. A clínica oferece estacionamento próprio, ambiente acolhedor e condições de pagamento facilitadas, com parcelamento em até 24 vezes sem juros, inclusive no boleto bancário.

Com sete salas, quatro delas já em operação, a unidade foi planejada para oferecer conforto, segurança e resultados de excelência. Um dos principais diferenciais é a avaliação gratuita com tomografia computadorizada inclusa, exame essencial para o planejamento de implantes dentários. Em clínicas radiológicas, esse tipo de exame pode custar em média R$ 400, valor que o paciente economiza ao realizá-lo diretamente na Oral Unic.

Outro destaque da nova unidade é o centro cirúrgico completo, equipado com tecnologia avançada e suporte total para procedimentos com segurança. O paciente pode optar por realizar os tratamentos acordado ou sob sedação, feita exclusivamente por um médico anestesista, com monitoramento cardíaco, o que proporciona conforto e tranquilidade durante todo o processo.

A equipe da unidade é composta por profissionais experientes e especializados. O Dr. Ygor Freitas é especialista em Implantodontia e Periodontia pelo Instituto Odontologia das Américas; a Dra. Letícia Carnavali é especialista em Implantodontia e Prótese Dentária pela Universidade do Norte do Paraná; e o Dr. Celso Thomas Júnior é especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial dos Maxilares pela AEPC.

“Na Oral Unic, cada paciente é acompanhado do início ao fim pelo mesmo profissional. Nosso compromisso é com a qualidade, o cuidado contínuo e a acessibilidade, oferecendo a estrutura necessária para transformar a saúde e o sorriso das pessoas”, afirma o Dr. Ygor.

Serviço:

Oral Unic – Unidade Coronel Antonino

Avenida Coronel Antonino, 321 – Campo Grande/MS

(67) 4042-0782