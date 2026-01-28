quarta-feira, 28/01/2026

Operário vai a Alagoas enfrentar o ASA na segunda fase da Copa do Brasil

Atual campeão sul-mato-grossense entra direto na segunda fase e joga fora de casa em Arapiraca-AL

Foto: Rodrigo Moreira

O Operário conheceu nesta quarta-feira (28) seu adversário na segunda fase da Copa do Brasil e vai até Alagoas enfrentar o ASA de Arapiraca, conforme sorteio realizado pela CBF. Atual campeão estadual, o time campo-grandense entra diretamente na segunda fase da competição nacional e fará apenas uma partida fora de casa, valendo vaga para a próxima etapa.

O ASA é tradicional em Alagoas, com sete títulos do Campeonato Estadual e disputa atualmente a Série D do Brasileiro. O duelo promete equilíbrio, já que o ASA tem força jogando em Arapiraca e o Operário vive boa fase após o título estadual. O clube alagoano ficou conhecido nacionalmente em 2002 ao eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil. Além disso, o sorteio definiu possíveis confrontos de outros clubes de Mato Grosso do Sul, como Ivinhema-MS contra Volta Redonda-RJ caso avance, e Pantanal-MS contra Ypiranga-RS se passar pelo Ji-Paraná-RO.

O Volta Redonda, apesar de rebaixado à Série C, tem títulos nacionais recentes na Série C (2024) e Série D (2016). O Ypiranga de Erechim nunca foi rebaixado desde a ascensão da Série D em 2016, mantendo um desempenho estável na Série C. O Operário agora se prepara para o duelo decisivo, buscando a vaga na terceira fase da Copa do Brasil em um confronto que pode marcar história.

