Operário Enfrenta Mixto/MT na Copa do Brasil Feminina

O Operário FC, campeão sul-mato-grossense de 2024, vai enfrentar o Mixto (MT) na primeira fase da Copa do Brasil Feminina, que começa no dia 21 de maio. A competição reúne 64 equipes de todo o Brasil, incluindo clubes das três divisões do Campeonato Brasileiro. A primeira fase será disputada em jogos únicos, com decisão por pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar.

O sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apontou que o Operário enfrentará o Mixto-PB, time que atuará em casa. Ambos os times competem na Série A3 do Campeonato Brasileiro. O Galo avançou para a segunda fase da competição em 2024, enquanto o time paraibano foi eliminado na primeira fase, com uma vitória e duas derrotas.

A reedição da Copa do Brasil Feminina, que não acontecia desde 2016, marca um importante passo para o fortalecimento do futebol feminino no país. Com um novo formato, o torneio visa dar mais visibilidade e oportunidades às equipes femininas em diversas regiões do Brasil. A final será realizada em 19 de novembro.