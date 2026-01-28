quarta-feira, 28/01/2026

Operação da PF mira quadrilha que contrabandeava eletrônicos

Esquema ocultava produtos em cargas frigoríficas avaliados em R$ 7 milhões

Milton
Foto: Itamar Buzzatta

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou nesta quarta-feira, 28/1, a Operação Spectrum, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada à prática de descaminho e contrabando. Estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão nos municípios de Dourados/MS, Foz do Iguaçu/PR e Trindade/GO, após a apreensão de aproximadamente 7 mil aparelhos eletrônicos, avaliados em R$ 7 milhões, encontrados em compartimento clandestino de caminhão frigorífico que transportava carne. As investigações revelaram um grupo especializado na importação fraudulenta de mercadorias estrangeiras sem documentação fiscal, que dissimulava produtos em cargas lícitas para dificultar a fiscalização e distribuía os eletrônicos para grandes centros do país.

A operação prossegue para identificar todos os envolvidos e apurar eventuais infrações penais correlatas, garantindo maior controle sobre a circulação de mercadorias ilegais. A PF reforça que ações conjuntas com outros órgãos são essenciais para coibir crimes contra a economia e a arrecadação fiscal, protegendo o comércio legal e a sociedade. Comunicado à imprensa pela Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul destaca a importância do trabalho integrado entre estados e órgãos federais.

Moradores e empresas de transporte devem ficar atentos a irregularidades e colaborar com informações que possam auxiliar nas investigações. A Polícia Federal segue monitorando as rotas de importação e intensificando operações em todo o país para desmantelar organizações criminosas especializadas em descaminho.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

