Oficinas para entrevistadores do cadastro único têm início com foco na nova plataforma digital do serviço.

A migração para a nova plataforma criada pelo governo federal e a qualificação do preenchimento das informações são o foco das oficinas destinadas aos entrevistadores do CadÚnico, que tiveram início nesta quinta-feira (13) e serão realizadas ao longo do ano, divididas em quatro blocos. Nesta primeira etapa, também será abordado o novo procedimento de atualização e inclusão para famílias unipessoais beneficiárias de programas de transferência de renda, em conformidade com a nova legislação 15.077, de 27 de dezembro de 2024.

As oficinas são promovidas pela Gerência de Gestão do Cadastro Único da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS) e são voltadas para os servidores responsáveis pela identificação de pessoas ou famílias que compõem a demanda de atendimentos da Assistência Social, bem como para a apresentação dos programas sociais mais acessados no município.

“O objetivo é ampliar o conhecimento dos servidores que realizam as entrevistas do Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, bem como das equipes técnicas que fazem o referenciamento, com base nas ações executadas pela Política de Assistência Social em nosso município. O foco é a qualidade do atendimento, por meio dos trabalhos desenvolvidos pela Central do Cadastro Único e pelos Centros de Convivência (CC) e Centros de Referência de Assistência Social (Cras)”, pontuou a gerente do Cadastro Único, Mayara Almeida da Silva Ferreira.

O Cadastro Único é o instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda e uma ferramenta de planejamento para políticas públicas voltadas ao enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais. Trata-se de um mecanismo que dá visibilidade à população mais vulnerável em cada território, mapeando suas carências e possibilitando a integração de ações de diferentes áreas.

Na base de dados, são registradas informações como características da família e da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras.

“O CadÚnico é o sistema responsável pelo ingresso das famílias nos programas sociais, por isso é fundamental que os servidores que realizam entrevistas com as famílias recebam capacitação continuamente”, frisou a secretária de Assistência Social, Camilla Nascimento.

Nesta primeira fase, 80 servidores participam das oficinas, que estão sendo ministradas pelos técnicos Ana Laura Freitas, Camila Bittencourt Maia, Giselle Kamis Chaparro, Patrícia Helen Honório Cardoso dos Santos, Paula Cristina Ribeiro Schleich e Rafael Kenzo.

Dinâmica

Durante a capacitação, os participantes trocam experiências, realizam atividades práticas e teóricas e alinham os procedimentos adotados nas unidades.

A cadastradora Luciene de Barros Veiga Machinsky atua no CadÚnico há três anos e participa de todas as oficinas.

“A política do Cadastro sempre passa por alterações, e é preciso estar atualizado para garantir um atendimento assertivo ao usuário. As oficinas trazem novos conhecimentos, especialmente com a nova plataforma”, disse a técnica.

De acordo com Luciene, as dúvidas dos usuários quanto ao Cadastro são variadas, mas uma das principais questões abordadas nas unidades refere-se aos requisitos para acesso ao Programa Energia Social: Conta de Luz Zero. Por isso, as capacitações são essenciais para manter os servidores atualizados sobre os diversos programas sociais disponíveis.

Suspensão

Suspenso no dia 28 de fevereiro, o atendimento on-line do Cadastro Único será retomado na próxima segunda-feira (17) nas 29 unidades da Rede de Assistência Social de Campo Grande (Cras e Centros de Convivência), incluindo a Central do Cadastro, localizada no bairro Amambaí.

A suspensão provisória ocorreu devido à migração para a nova plataforma do governo federal, que visa agilizar e facilitar o acesso dos beneficiários aos programas sociais.

Em Campo Grande, as equipes da Secretaria de Assistência Social que atuam no Cadastro Único estão realizando o cadastramento manual para o público prioritário, conforme a legislação vigente. Esse grupo inclui pessoas com deficiência (PCDs) e idosos, garantindo o acesso ao direito e reduzindo a possibilidade de erros operacionais no sistema.

Os coordenadores de todas as unidades que realizam atendimentos do Cadastro Único organizaram suas equipes de acordo com as demandas individuais, permitindo que os servidores responsáveis pela operacionalização do sistema participem da capacitação on-line sem comprometer o atendimento às famílias.

Atualmente, 175.675 famílias estão inscritas no Cadastro Único do município, conforme levantamento de fevereiro. O CadÚnico garante o acesso das famílias de baixa renda a diversos benefícios, como a tarifa social de água e energia elétrica, além de programas de transferência de renda.

Além da Central do Cadastro e dos 21 Cras, os usuários também podem buscar atendimento relacionado ao Cadastro Único nos Centros de Convivência Tijuca e Botafogo.

O endereço das unidades pode ser acessado pelo link https://www.campogrande.ms.gov.br/sas/