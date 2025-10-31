Oficina “Contos e Cantigas” está com inscrições abertas na Casa de Cultura

A Casa de Cultura, administrada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, será palco da oficina gratuita “Contos e Cantigas”, que une música, literatura e contação de histórias. O curso acontece em novembro e está com inscrições abertas.

Voltada a professores, educadores sociais, contadores de histórias e demais interessados, a oficina será realizada nos dias 13, 20 e 27 de novembro, das 17h às 19h, e 29 de novembro, das 9h às 11h. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (67) 99628-2337, com Anamaria Santana.

A proposta é conduzida pelas artistas Marta Cel e Conceição Leite, com participação da pianista Maria Rita. Juntas, elas desenvolvem um trabalho que valoriza a oralidade e a força da música como ferramenta de conexão, expressão e escuta.

Durante os encontros, os participantes aprendem técnicas de contação de histórias, experimentam a musicalidade na narrativa e são incentivados a criar histórias autorais. Ao final da oficina, o grupo fará uma apresentação aberta ao público.

O projeto busca formar uma rede de narradoras e narradores que levem suas histórias a escolas, bibliotecas, praças e projetos sociais. A ideia é resgatar a tradição oral e fortalecer vínculos por meio da arte de contar.

A realização é do Instituto Curumins, com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundac (Fundação Municipal de Cultura).