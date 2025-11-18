Odontólogos serão homenageados em sessão solene nesta quarta-feira na ALEMS

A partir das 19h, acontece na próxima quarta-feira (19), no Plenário Júlio Maia, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a solenidade de Entrega da Medalha e do Diploma de Honra ao Mérito Legislativo Albino Coimbra Filho, destinada a reconhecer profissionais da Odontologia que se destacam na promoção da saúde bucal e no bem-estar da população do Estado. A homenagem foi instituída por meio da Resolução 41/2025, de autoria da deputada e 3ª vice-presidente da Casa de Leis, Mara Caseiro (PSDB), também proponente da sessão solene.

Mara Caseiro reforça a importância da odontologia para a saúde de todos. “A Odontologia é uma da área que tem o potencial de transformar vidas, isto porque atua diretamente na saúde, na autoestima e na qualidade de vida das pessoas. Reconhecer o trabalho desses profissionais é reconhecer também o impacto social que eles geram todos os dias”, ressaltou.

“Como dentista de formação, sei da dedicação, da técnica e do compromisso que essa profissão exige. A Medalha e o Diploma Albino Coimbra Filho são uma forma de valorizar esses homens e mulheres que fazem a diferença na saúde de Mato Grosso do Sul. Esta homenagem é, acima de tudo, um agradecimento pela contribuição de cada um para o bem-estar da nossa população”, destacou a deputada Mara Caseiro.

Serviço

A sessão solene é aberta ao público e à imprensa, contando com cobertura jornalística realizada pela Comunicação da ALEMS. Será disponibilizado registro fotográfico no banco de imagens do Portal da ALEMS, além da transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube.

A solenidade será transmitida pelos canais oficiais da Casa de Leis: TV ALEMS, no canal 7.2 (sinal aberto) e canal 9 da Claro NET TV, bem como pelo link da TV ALEMS no site institucional. A transmissão também poderá ser acompanhada pela Rádio ALEMS FM 105.5 (sinal aberto) ou pelo link da Rádio ALEMS no portal da Assembleia.