Novo acesso muda rotina de moradores no Assentamento Corona

Moradores da zona rural de Ponta Porã comemoram a entrega de um novo acesso sobre o Córrego Corona, no Assentamento Corona. A antiga ponte de madeira, que apresentava riscos e dificultava a travessia durante as chuvas, foi substituída por um moderno sistema de tubulação. A obra foi realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura, após solicitação da deputada estadual Lia Nogueira (PSDB).

O novo acesso garante mais segurança para o tráfego, facilita o transporte escolar, o deslocamento de famílias e o escoamento da produção agrícola local. Morador da região desde os anos 1980, Édio Neus destacou que o problema se arrastava há mais de duas décadas. “Quando chovia, o ônibus das crianças não passava. Hoje, o problema está resolvido”, celebrou.

Lia Nogueira, que visitou o local, afirmou que a obra representa o compromisso com a população rural. “Política é isso: transformar o dia a dia das pessoas. É uma obra simples, mas de grande impacto”, disse. Ela também agradeceu ao governador Eduardo Riedel e à Secretaria de Infraestrutura pelo atendimento à demanda.