Nova frente fria faz prefeitura ativar quarta etapa de acolhimento no Parque Ayrton Senna

Diante da nova frente fria que avança sobre Campo Grande desde a tarde de domingo (29), a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), retoma nesta segunda-feira (30), mais uma etapa da ação Inverno Acolhedor, com a ativação da quarta etapa do Ponto de Apoio no Parque Ayrton Senna. A ação visa acolher pessoas em situação de rua abordadas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), mas que recusam encaminhamento para unidades da SAS.

Nesta etapa o Ponto de Apoio deve ficar ativo até quarta-feira (02). A ativação segue os parâmetros técnicos pactuados entre os órgãos da gestão municipal, que definem o funcionamento do Ponto sempre que a previsão indicar mínimas iguais ou inferiores a 12°C — com prioridade para situações de frio extremo, como o esperado no início desta semana. No entanto, o prazo poderá ser ampliado caso as temperaturas permaneçam baixas. Segundo os indicadores meteorológicos, a mínima no início da semana será de 9º graus no período noturno.

A estrutura funcionará das 18h às 6h, oferecendo colchões, cobertores, alimentação e atendimento em saúde pelo Consultório na Rua. Para fortalecer a ação, um novo mutirão de serviços oferecidos pela Emha e demais pastas da gestão será realizado na quarta-feira no Centro POP, com foco na atualização cadastral da população em situação de rua que utiliza a unidade.

Durante o inverno, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social intensificam as abordagens na região central e nos pontos onde há maior concentração da população em situação de rua. Para denunciar pessoas em situação de rua, a SAS disponibiliza os telefones (67) 99660-6539 99660-1469 e 156.