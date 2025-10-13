NOVA ALVORADA DO SUL: Sorrisos, diversão e recorde de público marcam o dia das crianças

A Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul promoveu, neste domingo (12), a quinta edição da Festa do Dia das Crianças, que reuniu um recorde de público no Parque Nelson Tereré.

O evento foi um verdadeiro sucesso e contou com a presença de cerca de 5 mil crianças, que aproveitaram uma tarde inteira de alegria, diversão e confraternização. O evento mobilizou um trabalho conjunto de todas as secretarias e foi realizado com apoio e parceria de diversas empresas e colaboradores do município.

Durante todo o dia, o parque se transformou em um grande espaço de lazer, com diversas atrações gratuitas para a garotada. Entre os brinquedos infláveis e atividades disponíveis, estavam pula-pula, escorregador, futebol de sabão, touro mecânico, além de outros equipamentos recreativos que garantiram a diversão da criançada.

A programação também incluiu apresentação cultural da Banda Municipal, que encantou o público com um repertório especial para a data. Para completar a festa, houve distribuição gratuita de pipocas, picolés, refrigerantes e cachorros-quentes, tudo preparado com muito carinho pelas equipes envolvidas.

O prefeito José Paulo Paleari destacou a importância do evento e o comprometimento da administração com o bem-estar das famílias sul-nova-alvoradenses.

A Festa do Dia das Crianças se tornou tradicional nos últimos anos no município. Em 2025, a prefeitura municipal recebeu apoio da Gazin, Supermercado Supersul, MCP, Gelattos, Itália, Cooper Alfa, BM Solar Consórcio Solar Campo Grande, MV Agrícola, Cooperativa, Sicoob, Royal Agro, JB Transportes, Prime Gym, Agrocampo, Posto Taurus, ACP Bioenergia e Visual Arte.

“Esta é uma data muito especial. Ver o sorriso das nossas crianças e das famílias reunidas é o maior presente. Agradeço de coração a todos os servidores, empresas e parceiros que se uniram conosco para tornar essa festa possível. É a quinta edição dessa celebração e, a cada ano, o evento cresce, mostrando o quanto Nova Alvorada do Sul valoriza suas crianças e investe em momentos de alegria e união” – afirmou o prefeito.

