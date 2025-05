A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul reforça seu compromisso com a vida e a segurança no trânsito ao aderir à campanha Maio Amarelo – Por um Trânsito Mais Humano.

A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de respeitar as leis de trânsito para preservar vidas e promover um ambiente mais seguro para motoristas, ciclistas e pedestres.