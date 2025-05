NOVA ALVORADA DO SUL: Maio amarelo é encerrado em com simulação de acidente no município.

Na tarde desta quinta-feira (29), a Prefeitura de Nova Alvorada do Sul através do Comitê Maio Amarelo promoveu o encerramento do Movimento Maio Amarelo, que neste ano teve como tema “Desacelere: Seu bem maior é a vida”. A ação de encerramento contou com um impactante simulado de acidente de trânsito, realizado na Avenida Irineu de Souza Araújo, em frente à sede da Prefeitura.

Durante o simulado, foi encenada uma colisão entre um carro e uma motocicleta, com duas vítimas feridas. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e, com o apoio da Usina Atvos, realizou todos os procedimentos de resgate e prestou explicações técnicas ao público presente sobre cada etapa do atendimento.

A atividade teve o apoio da Prefeitura Municipal, em parceria com a Polícia Militar, Demutran, Corpo de Bombeiros Militar e Atvos.

O Movimento Maio Amarelo é uma ação nacional que busca promover a conscientização sobre a segurança viária, por meio de uma articulação entre o poder público e a sociedade civil. O objetivo é mobilizar a população, colocando em pauta a importância de atitudes responsáveis no trânsito.