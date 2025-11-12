NOVA ALVORADA DO SUL: Curso de macramê fortalece cultura e gera renda no assentamento Santa Luzia

A Prefeitura Municipal municipal, por meio da Coordenadoria da Agricultura Familiar e do CRAS, promoveu no Assentamento Santa Luzia um curso de macramê realizado dentro do projeto da Lei Aldir Blanc.

A iniciativa contou com a participação de artesãs da Associação Mãos que Criam, que levaram à comunidade rural muito mais que técnicas manuais: levaram desenvolvimento cultural, resgate de saberes tradicionais e momentos de terapia e bem-estar para as mulheres rurais.

Além de fortalecer a identidade cultural, o curso abre portas para a geração de renda, mostrando que a arte pode ser também uma oportunidade de autonomia e valorização da mulher no campo.

O projeto reafirma o compromisso da gestão municipal em apoiar a cultura, incentivar o artesanato e promover inclusão social.