NOVA ALVORADA DO SUL: Campanha antirrábica imuniza mais de 5,7 mil animais.

A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul, por meio da Coordenadoria de Vigilância Sanitária e Zoonoses, realizou entre os meses de agosto e setembro a campanha de vacinação antirrábica. Ao todo, 5.700 animais foram imunizados, sendo 3.200 somente na zona rural, com cobertura total de todos os assentamentos do município.

Durante a mobilização, foram montados pontos de vacinação em todos os bairros da cidade. Além disso, equipes de agentes de saúde também percorreram casa a casa, garantindo que o maior número possível de cães e gatos recebesse a dose de proteção contra a raiva.

Apesar do encerramento oficial da campanha no dia 31 de setembro, a vacinação continua disponível até o dia 30 de novembro na sede da Coordenadoria de Vigilância Sanitária, permitindo que os tutores que ainda não levaram seus animais possam garantir a imunização.

De acordo com a Coordenadoria de Zoonoses, os agentes de saúde ainda realizarão ações em bairros que não receberam os pontos fixos, como Três Fronteiras, Navegantes, Hélio Fernando e parte do Maria de Lourdes.

O prefeito José Paulo Paleari destacou a importância do trabalho realizado: “Cuidar da saúde dos nossos animais é também cuidar da saúde da população. Essa campanha mostra o compromisso da nossa gestão em garantir proteção, prevenção e qualidade de vida para toda a comunidade de Nova Alvorada do Sul. Nossos servidores foram em todos os assentamentos e bairros da nossa cidade, para garantir o maior número possível de animais vacinados”, afirmou.

A vacinação antirrábica é fundamental para a proteção da saúde pública, já que a raiva é uma doença grave, letal em quase 100% dos casos e que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos. Garantir que cães e gatos recebam a vacina é uma forma eficaz de interromper o ciclo de transmissão e evitar riscos de contágio. Além de proteger os pets, a imunização assegura a tranquilidade das famílias e de toda a comunidade, prevenindo surtos e mantendo o município livre dessa ameaça.