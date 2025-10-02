sexta-feira, 3/10/2025

NOVA ALVORADA DO SUL: Campanha antirrábica imuniza mais de 5,7 mil animais.

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul, por meio da Coordenadoria de Vigilância Sanitária e Zoonoses, realizou entre os meses de agosto e setembro a campanha de vacinação antirrábica. Ao todo, 5.700 animais foram imunizados, sendo 3.200 somente na zona rural, com cobertura total de todos os assentamentos do município.

Durante a mobilização, foram montados pontos de vacinação em todos os bairros da cidade. Além disso, equipes de agentes de saúde também percorreram casa a casa, garantindo que o maior número possível de cães e gatos recebesse a dose de proteção contra a raiva.

Apesar do encerramento oficial da campanha no dia 31 de setembro, a vacinação continua disponível até o dia 30 de novembro na sede da Coordenadoria de Vigilância Sanitária, permitindo que os tutores que ainda não levaram seus animais possam garantir a imunização.

De acordo com a Coordenadoria de Zoonoses, os agentes de saúde ainda realizarão ações em bairros que não receberam os pontos fixos, como Três Fronteiras, Navegantes, Hélio Fernando e parte do Maria de Lourdes.

O prefeito José Paulo Paleari destacou a importância do trabalho realizado: “Cuidar da saúde dos nossos animais é também cuidar da saúde da população. Essa campanha mostra o compromisso da nossa gestão em garantir proteção, prevenção e qualidade de vida para toda a comunidade de Nova Alvorada do Sul. Nossos servidores foram em todos os assentamentos e bairros da nossa cidade, para garantir o maior número possível de animais vacinados”, afirmou.

A vacinação antirrábica é fundamental para a proteção da saúde pública, já que a raiva é uma doença grave, letal em quase 100% dos casos e que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos. Garantir que cães e gatos recebam a vacina é uma forma eficaz de interromper o ciclo de transmissão e evitar riscos de contágio. Além de proteger os pets, a imunização assegura a tranquilidade das famílias e de toda a comunidade, prevenindo surtos e mantendo o município livre dessa ameaça.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Prefeitura de Campo Grande prorroga corte de gastos até dezembro

Milton - 0
A Prefeitura de Campo Grande, por meio do Decreto n. 16.400/2025, prorrogou até 31 de dezembro o corte de gastos na administração municipal, iniciado...
Leia mais

Ibama barra exportação ilegal de ovas de peixe no Ceará

Milton - 0
O Ibama apreendeu 19 toneladas de ovas de peixe-voador no Porto do Pecém, no Ceará, em operação conjunta com a Receita Federal. A carga,...
Leia mais

Esporte e Saúde: Laguna Carapã lança 1º Campeonato Municipal Outubro Rosa

Milton - 0
O esporte entra em campo em Laguna Carapã para fortalecer a luta contra o câncer de mama com o 1º Campeonato Municipal Outubro Rosa....
Leia mais

CHAPADÃO DO SUL: 5ª Feira municipal de ciência e tecnologia – inovação e aprendizado

ANELISE PEREIRA - 0
A 5ª edição da Feira Municipal de Ciência e Tecnologia (FEMUCITEC) está acontecendo nesta sexta-feira (26), no CEEP – Arlindo Neckel, reunindo alunos da rede pública...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia